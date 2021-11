Alençon. Jeux équestres mondiaux : un Normand porte-drapeau de la France

C'est lui qui portera, lors de cérémonie d'ouverture des Jeux équestres mondiaux, mardi 11 septembre 2018 à Tryon aux États-Unis, les couleurs de la France. Astier Nicolas a été désigné porte-drapeau de l'équipe tricolore.

Deux médailles aux JO

Double médaillé aux Jeux Olympique de Rio, le cavalier de 29 ans est ornais et est désormais installé près de Deauville (Calvados). Champion olympique de concours complet par équipe et médaillé d'argent en individuel, il sera donc le premier membre de la délégation d'athlètes français à se présenter dans l'arène. "Je suis très impatient de mener l'équipe de France et les athlètes de toutes les disciplines au défilé !" a confié le cavalier.

En tout, la France sera représentée par 29 cavaliers, meneurs et voltigeurs dans sept des huit disciplines en compétition pour le titre mondial. Ils seront accompagnés par 41 chevaux.