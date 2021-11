Rouen. Hockey sur glace (Coupe d'Europe) : les Dragons de Rouen passent près d'un exploit face à Karpat 

Le match.

Battus 4-0 lors du match aller, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sont passés proches d'un exploit face au champion de Finlande en titre le Karpat Oulu en s'inclinant sur le score de 4-2 sur l'Ile Lacroix vendredi 7 septembre 2018 lors de la 3è journée de CHL.

Les Jaune et Noirs rentrent parfaitement dans la partie en bousculant les Finlandais qui peinent à sortir de leur zone. Et c'est donc assez logiquement que les Rouennais vont ouvrir la marque à la bleue sur un tir du poignet précis de Nicolas Ritz 1-0. Les Finlandais peinent a trouver leur jeu dans ce premier tiers et multiplient les pénalités face à des Rouennais intenable. malgré plusieurs supériorités, les joueurs de Fabrice Lhenry ne concluent pas leurs bonnes opportunités mais vont réussir à doubler la mise sur une passe magistrale de Deschamps pour Miklic qui n'a plus qu'a pousser le palet dans un but presque vide 2-0.

Avec deux buts d'avance, les choses semblent bien démarrer pour les Normands mais c'est sans compter sur le réalisme finlandais qui revient à 2-1 sur le coup d'envoi suivant. Avec toujours une avance d'un but à l'entrée du 2è tiers, les Dragons vont subir les foudres du Karpat qui revient de la pause avec de bien meilleures intentions et qui va tout d'abord égaliser juste après la mi-match puis prendre l'avantage sur la première supériorité numérique après un surnombre sifflé un peu stupide 3-2.

Désormais menés au score, les Normands retrouvent un peu de couleur dans le dernier tiers mais ne parviendront pas à marquer et encaisseront un dernier but en cage vide 4-2.

Les Rouennais n'ont désormais plus le choix, ils devront s'imposer face aux Tchèques de Mountfleld dimanche 9 septembre 2018 toujours sur l'Ile Lacroix à 15h15 pour continuer d'espérer une qualification pour la suite de la compétition.

Réaction.

Fabrice Lhenry: " On est déçu de pas avoir pris de points, j'ai quand même beaucoup de satisfaction, , on progresse, on a fait notre meilleur début de match de la saison, c'est tout de même enrichissant et on est toujours en course dans cette CHL. On a changé les lignes suite à l'absence de Joël (Caron) mais j'avais déjà cette idée en tête, les lignes ne seront pas figées toute l'année, ça remet de l'énergie sur les lignes et ça a plutôt réussi ce soir mais notre gros problème ça reste le powerplay.

L'équipe Tchèque devra voyager donc il faut qu'on profite de cela mais maintenant on a plus le choix il faut gagner dimanche pour continuer de participer à cette CHL qui est vraiment un bel événement."

