Deauville. Festival de Deauville : découvrez le palmarès de l'édition 2018

Clap de fin, samedi 8 septembre 2018, pour la 44e édition du festival du film américain de Deauville (Calvados). Après neuf jours de glamour et de paillettes, qui ont notamment vu défiler sur le tapis rouge Morgan Freeman, Sarah Jessica Parker ou encore Michel Audiard, l'heure était donc à la remise des prix.

Le Grand prix pour un premier film

Et c'est Jim Cymmings, 31 ans, qui décroche cette année le Grand prix avec son premier film Thunder Road. À mi-chemin entre la tragédie et la comédie, il dresse le portrait d'un policier texan souffrant de dyslexie et qui élève seul sa fille.

Le prix du jury revient lui à deux films : celui de Bart Layton, American Animals, et celui de Jordana Spiro, Night Comes On. Jeremiah Zagar repart quant à lui avec le prix de la fondation Louis Roederer de la révélation pour We the Animals. Le prix du public de la ville de Deauville revient enfin à Marc Turtletaub pour Puzzle et le prix de la critique à Carlos Lopez Estrada pour Blindspotting.

