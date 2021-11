Ifs. Près de Caen, un vent de jeunesse souffle sur Harley Davidson

S'ils prennent aujourd'hui la tête de la concession de la célèbre marque américaine à Ifs, près de Caen (Calvados), cela n'a rien d'un hasard. Pour Stéphanie Ragot et son mari Cyril, Harley Davidson c'est une histoire de famille. "Je baigne dans ce milieu depuis toujours, raconte la jeune commerçante de 37 ans. Quand j'avais 11 ans, on est parti aux États-Unis faire la route 66. C'est là que j'ai appris à faire le signe des bikers." Imprégnée de l'esprit moto, elle collectionne ensuite magazines et posters et ne voyage plus qu'à l'arrière de la moto de son père pour aller à l'école ou partir en week-end.

La classe à la Brigitte Bardot

C'est donc tout naturellement qu'elle choisit, avec son mari, de participer à l'aventure lorsque ses parents achètent une première concession Harley dans l'Eure, puis celle de Rouen (Seine-Maritime) quelques années plus tard. La route était donc toute tracée pour que, dix ans plus tard, le couple prenne son envol, direction Caen donc.

Et si elle entend bien sûr perpétuer l'esprit Harley et respecter les traditions de cette marque iconique, Stéphanie entend aussi se regarder vers l'avenir. "Il y a un vrai tournant à prendre auprès de la clientèle jeune", assure-t-elle avant d'évoquer la LiveWire, modèle électrique que développe la marque.

Surtout, cette jeune maman qui vient tout juste de reprendre la route après une pause liée à la naissance de son petit dernier, entend conjuguer l'esprit Harley au féminin. "De plus en plus de nanas roulent, assure-t-elle. Une femme à moto, c'est la classe à la Brigitte Bardot ! Et les motards sont moins machos que ce que l'on peut croire, ils aiment partager leur passion avec leur femme et rouler ensemble."

Animations : des sessions de remise à niveau pour ceux qui n'ont pas roulé depuis longtemps, des soirées spéciales bikeuses, des freedom tours, un défilé de mode… Les activités ne manqueront pas tout au long de l'année à la concession d'Ifs.

Freedom tour samedi 8 et dimanche 9 septembre : 18 modèles à tester et de nombreuses animations avec notamment un barbier, un tatoueur ou encore du pinstriping.