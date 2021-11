Hors Normandie. Henry Cavill sera le héros de la série The Witcher

Le Sorceleur Geralt a trouvé son interprète! Héros des romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, ce personnage est devenu depuis 2007 une icône du jeu vidéo avec une trilogie.

Le personnage principal du Sorceleur est Geralt, un assassin mutant qui a été entraîné depuis son enfance à chasser et à détruire monstres et autres vermines. Le monde dans lequel se déroulent ses aventures est fortement inspiré par l'histoire polonaise et la mythologie slave.

La belle histoire ne s'arrête pas là puisque l'univers va maintenant être adapté en série par Netflix. Nous savons dorénavant qui prêtera ses traits au personnage: Henry Cavill!

Henry Cavill, passera de super-héros à anti-héros - Gage Skidmore

Le britannique de 35 ans s'est fait connaître pour son rôle de Charles Brandon, Duc de Suffolk dans la série "Les Tudors" puis au cinéma en reprenant le rôle de Superman pour DC Comics dans plusieurs films. Il a aussi joué dans l'excellente comédie "Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E" et en cet été 20418 avec Tom Cruise dans "Mission Impossible - Fallout".

Henry Cavill est un grand fan de "The witcher": depuis l'annonce du projet il avait toujours clamé vouloir le rôle; il s'est refait les jeux en entier pour l'occasion et a commencé à lire les livres.

La première saison de la série comportera 8 épisodes et sera tournée en Europe de l'Est. La date de diffusion n'est en revanche pas connue.

