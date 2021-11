Saint-Lô. Prélèvement à la source : techniquement réalisable mais complexe

La décision sur la mise en place du prélèvement à la source au mardi 1er janvier 2019 sera prise avant la fin de cette journée du mardi 4 septembre 2018, a indiqué l'Élysée, à l'issue d'une rencontre organisée en fin de matinée avec le Premier Édouard Philippe et le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, chargé de mettre en œuvre la réforme, décidée sous le quinquennat de François Hollande.

Alors est-ce une bonne réforme ?

Techniquement c'est tout à fait réalisable, mais la notion de foyer fiscal avec différentes réductions fiscales et ou crédits d'impôts complexifient les calculs et le prélèvement selon Fabien Lecomte expert-comptable à Agneaux (Manche) et qui établi des fiches de paie pour le compte de nombreuses PME notamment.