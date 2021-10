Crimes. L'auteur rouennais Jean Calbrix publie un nouveau polar !

À en croire Jean Calbrix, il ne fait pas bon faire son jogging dans les bois des alentours de Rouen quand on est une femme ! Dans ce nouveau polar baptisé Mon cadavre est cauteleux à Canteleu, deux femmes mortes sont en effet retrouvées en forêt alors qu'une autre femme disparaît. Si ces destins dramatiques n'ont en apparence aucun point commun, les fins limiers Limard et Shura sauront mettre à jour la vérité : une enquête bien ficelée née de l'esprit tortueux de Jean Calbrix !

La bosse du crime

Jean Calbrix cultive depuis toujours son goût pour l'écriture tout en menant en parallèle une carrière de mathématicien enseignant à l'université de Mont-Saint-Aignan. "J'avais écrit un roman d'anticipation, raconte-t-il, et la romancière Catherine Axelrad en lisant mon manuscrit m'avait fait remarquer que l'entame était digne d'un polar. C'est ainsi que j'ai commencé ma série". En 2000 Les éditions Corlet publient un premier polar de l'auteur : Mon cadavre se lève tôt à Yvetot et cette année avec Mon cadavre est Cauteleux à Canteleu, Jean Calbrix signe son 15e polar. "Les titres n'ont jamais de rapport avec l'intrigue, souligne l'auteur. Ils déroutent volontairement le lecteur". L'auteur écrit désormais un polar par an sans jamais cesser de renouveler les intrigues qui se déroulent quasiment toujours en Normandie.

Un duo perspicace

"D'épisode en épisode on retrouve mes deux héros : Limard et Shura", annonce l'auteur. Cependant même si Limard exerce depuis 15 ans comme capitaine il a toujours besoin de son supérieur pour mener à bien ses enquêtes : "Shura n'intervient bien souvent qu'à la toute fin en analysant avec perspicacité les éléments réunis par Limard : c'est donc toujours un travail d'équipe". C'est avec tendresse que Jean dresse le portrait de Shura : "Un être débonnaire, volontaire et très perspicace, à la façon d'un Maigret. Ce personnage m'a été inspiré par un collègue mathématicien russe". Shura et Limard, apportent toujours un peu d'humour au roman en particulier par des jeux de mots : "Cela me semble indispensable pour détendre l'atmosphère entre deux chapitres pesants", c'est aussi la marque de fabrique de ce talentueux auteur qui sait tenir en haleine son lecteur !

1er janvier 1940. Naissance de l'auteur à Rouen. En 1971 l'auteur quitte Rouen pour s'installer à St-Jacques-sur-Darnétal. 2000. Mon cadavre se lève tôt à Yvetot est le premier polar publié de la série aux Éditions Charles Corlet. C'est le début d'une longue collaboration. 14 polars de la série seront publiés chez cet éditeur. 2002. Sortie de Mon Cadavre s'enroue en Rouen. C'est le plus grand succès de Jean Calbrix. Plus de 6 000 exemplaires ont été vendus. 2018. Jean Calbrix choisit l'auto-édition pour son 15e opus des aventures de Limard et Shura : Mon cadavre est cauteleux à Canteleu en vente à la Fnac mais aussi sur le site jean.calbrix.free.fr à 15€. 7 octobre 2018. L'auteur sera en dédicace au salon du livre d'Andé, puis le 21 octobre à Ferrières en Bray.

