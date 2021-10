Soldes d’hiver, bilan mitigé chez les commerçants : "il n’a pas fait froid au bon moment" !

De nombreuses boutiques du centre-ville ont joué les prolongations côté rabais, durant une bonne semaine. Explication : "Chaque commerçant en France a le droit à deux semaines de soldes flottantes", rappelle Emilie David, responsable adjointe du magasin Benetton. "Et nous avons décidé d’accoler une de ces deux semaines aux six semaines de soldes afin de finir d’ écouler notre stock d’hiver".

Côté bilan, nombreux sont les commerçants à partager le même sentiment : il n’a pas fait froid au bon moment. Les températures élevées pour la saison en janvier ont privé les boutiques de vendre beaucoup de grosses pièces. "Du coup, nous les avons vendues au moment où nous soldions le plus, début février, en fin de période de soldes, lorsque nos marges étaient les plus réduites", estime Virginie, responsable adjointe chez Pimkie. Le bilan comptable est donc bien mitigé.