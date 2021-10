Ils seront opérationnels d'ici l'été 2013 et permettront aux sémaphores de voir plus loin et plus précisément.

Une initiative qui s'inscrit dans un projet encore plus vaste de mutualisation des moyens des services de l'État.

L'objectif des autorités, c'est de sécuriser au mieux le trafic maritime au large de nos côtes.

Bonus AUDIO / Christelle Haar, responsable de la communication à la préfecture maritime de Cherbourg.