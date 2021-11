Caen. Rentrée scolaire : quelles nouveautés en Normandie ?

Un peu plus de 600 000 élèves, de la maternelle à l'université, font leur rentrée dans les prochains jours en Normandie. Avec un taux de réussite au Baccalauréat 2018 supérieur à la moyenne nationale, 90,9 % pour la filière générale et 83,9 % pour la filière professionnelle, la Région souhaite poursuivre dans cet élan.

Accompagnement personnalisé en primaire

La lutte contre les difficultés scolaires dès le plus jeune âge est l'une des pistes de travail prioritaire pour le rectorat. À la rentrée 2018, l'ensemble des CP et CE1 de la région classés en Réseau d'éducation prioritaire seront dédoublées. Les instituteurs s'occuperont désormais d'une douzaine d'élèves. "Une mesure qui permet d'accorder plus d'accompagnement personnalisé aux enfants. L'objectif est d'arriver très rapidement à 100 % de réussite en CP", calcule Denis Rolland, recteur.

Outre cette mesure, l'interdiction des téléphones portables sera mise en place dans l'ensemble des établissements scolaires de la région, comme ailleurs dans le pays. "Une mise en œuvre qui doit être stricte. C'est maintenant inscrit dans la loi. Sans téléphone portable, il y a moins de risque de harcèlement et de difficultés scolaires", continue le recteur.

Des journées de découverte des métiers de l'apprentissage seront étendues à la rentrée dans tous les collèges normands. Artisans, apprentis, ouvriers, responsables d'entreprises ou encore associations iront à la rencontre des collégiens à l'occasion de journées dédiées. "Il faut que les jeunes échangent avec le monde professionnel, afin que le stage de troisième arrive comme une suite logique", estime Denis Rolland. Des stages qui seront également proposés et encouragés en fin de classe de seconde, "en profitant des cours qui s'arrêtent début juin".

Parcoursup : orienter les bacheliers sans affectation

Ces derniers jours d'août sont par ailleurs l'occasion de régler les derniers doutes autour de la plateforme Parcoursup. Plusieurs dizaines de jeunes Normands sont toujours sans affectation à quelques jours de la rentrée, même si "la commission d'appel a travaillé tout l'été pour que chacun ait rapidement une place dans une filière", explique le recteur. 1600 places sont vacantes dans l'académie ce jeudi. Plus d'une centaine en médecine, à Caen, par exemple. Idem dans les diverses Classes préparatoires aux grandes Écoles. Face à l'embouteillage dans certaines filières saturées, l'académie entend "déplacer le curseur du tropisme chez les élèves". Explications.

