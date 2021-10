la tournée des Cranberries passe par Caen !

. La formation irlandaise, qui doit déjà se produire à Paris et Toulouse cet été, ira à la rencontre de ses fans à Caen, Orléans, Montbéliard, Strasbourg, Toulon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lyon, Brest, Nantes et Lille. Les billets seront disponibles sur le site du tourneur, à partir du jeudi 23 février. Cette tournée suit la sortie du nouvel album du groupe, Roses, prévu pour le 27 février.

Liste des dates prévues pour la tournée 2012 des Cranberries en France :

- le 20 juin au Grand Rex de Paris;

- le 6 juillet au Zénith de Toulouse;

- le 10 novembre au Zénith de Caen;

- le 11 novembre au Zénith d'Orléans;

- le 13 novembre à L'Axone de Montbéliard;

- le 14 novembre au Zénith de Strasbourg;

- le 16 novembre au Zénith de Toulon;

- le 17 novembre au Summum de Grenoble;

- le 19 novembre au Zénith de Cournon d'Auvergne;

- le 20 novembre à la Halle Tony Garnier de Lyon;

- le 22 novembre au Parc des Expositions de Brest;

- le 24 novembre au Zénith de Nantes;

- le 25 novembre au Zénith de Paris;

- le 27 novembre au Zénith de Lille.

Les Cranberries ont vendu plus de trente millions de disques dans le monde entier et ont eu leur heure de gloire au milieu des années 90, avec des tubes comme Linger, Zombie ou encore Ode To My Family.