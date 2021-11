Le-Havre. Le graff pour embellir un quartier du Havre

Le Havre (Seine-Maritime) a mis en place depuis 2016 des ateliers citoyens dans ses six quartiers prioritaires (Centre ancien quartiers Sud, Caucriauville Soquence, Bois de Bléville, Mont-Gaillard, Bléville Nord et Bléville Sud). Ces ateliers impliquent les habitants pour qu'ils améliorent eux-mêmes leur cadre de vie.

Le travail une fois terminé. - Gilles Anthoine

De l'art urbain pour embellir le quartier

L'atelier citoyen Le Havre – Bléville a mobilisé une trentaine de bénévoles. Ils ont décidé de travailler sur l'art urbain. Après les ateliers d'initiation et la concertation pour réaliser une fresque, les habitants ont fait appel à des graffeurs de renom pour réaliser une fresque de 130 m2 sur les murs du pont au bout de la rue Albert-Samain. Dan23, Mademoiselle Maurice, Rea One et Sprayvisions sont au travail du lundi 27 au jeudi 30 août 2018 avec la participation des habitants qui le souhaitent.

Ce sont les deux côtés du pont qui ont été graffés. - Gilles Anthoine

• BONUS – le reportage Tendance Ouest :