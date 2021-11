Flers. Flers : le nouveau stationnement fait sa rentrée

Face aux mécontents de l'ancien système à deux zones en centre-ville, le maire de Flers (Orne), Yves Goasdoué, a décidé de revoir le stationnement dans sa ville. L'objectif est de maintenir l'attractivité commerciale de la ville, précise-t-il. Il a toutefois souhaité que l'organisation ne pénalise pas les résidents. De nouveaux changements sont donc à prévoir pour la rentrée, le lundi 3 septembre 2018.

Un stationnement moins cher

Le maire a tout d'abord revu à la baisse les tarifs des horodateurs. Il y a maintenant une zone de tarification unique avec des horaires gratuits de 12 heures à 14 heures ainsi qu'à partir de 17h30 jusqu'au matin à 9 heures. Autre mesure qui profitera aux commerces : la première demi-heure est gratuite, pensez toutefois à prendre un ticket. Quatre parkings gratuits restent à disposition dans le centre : le parking du Champ-de-Foire, le parking de la gare, le parking du Château et la Place Saint-Jean. La place Charleston est désormais payante mais son pourtour est en zone bleue (zone avec disque). Au total, 59 places supplémentaires sont à compter à Flers.

Plan du nouveau stationnement à Flers - Eric Mas

Un maire qui ne cherche pas le profit

La remise aux normes des horodateurs coûte près de 150 000 euros, en, plus des A.S.V.P, et cela coûte bien plus cher que l'argent rapporté, confie Yves Goasdoué. Ce service déficitaire est d'abord bénéfique aux commerces. Si l'on voulait gagner de l'argent, il vaudrait mieux ne pas contrôler, précise le maire :

Yves Gouasdoué Impossible de lire le son.

Encore plus d'information

Vous pouvez retrouver des flyers détaillant toutes ces nouveautés dans les commerces et lieux publics de la ville. Un bilan est à prévoir début 2019, après les soldes.

Avis aux résidents

Les résidents des rues et places concernées peuvent s'abonner pour 8 euros par mois en se présentant à la mairie munis de la carte grise et de leurs justificatifs.

Quelques projets à suivre

Selon nos informations, la commune projette de mettre en place une "appli" pour payer et rallonger son temps de stationnement à distance comme cela se fait déjà à Caen. Un projet dont il faudra encore attendre un peu la concrétisation…