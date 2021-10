Faute d'avancées sur l'environnement, Hulot jette l'éponge et quitte le gouvernement

Après un peu plus d'un an d'interrogations sur son action et faute d'avancées suffisantes en matière d'environnement, le ministre de la transition écologique Nicolas Hulot a annoncé mardi qu'il avait pris la décision de quitter le gouvernement.