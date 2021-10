- Concernant Laval :

Laval / Metz se déroulera le 6 mars à 19h (et non plus à 18h30 comme c’était prévu).

Même changement pour Reims / Laval : le 13 mars à 19h (et non plus à 18h30).

- Concernant Le Mans FC:

La rencontre entre Metz et Le Mans aura lieu le 27 mars à 19h … en raison de la diffusion du match Le Mans/ Reims : lundi 19 mars à 20h30 sur Eurosport.