Rouen. Rouen : l'Espace du palais veut redevenir un poumon du commerce

Finis les espaces commerciaux vides et l'aspect terne de l'Espace du palais. Le centre commercial du centre-ville, à deux pas de la rue du Gros-Horloge entend retrouver son dynamisme et peser à nouveau dans les mois et les années à venir. Après de multiples changements de propriétaire, dont certains ont clairement cherché un intérêt à court terme, Redevco, spécialisé dans le foncier commercial a repris les lieux en septembre 2016. "On a clairement senti le changement", affirme Marc Elouard, le gérant du Franprix.

La société affirme vouloir investir sur le long terme et de nouveau attirer des enseignes, complémentaires de la Fnac, seul réel moteur des lieux. Cela a été le cas avec Orange, qui affiche de bons résultats et puis dernièrement cet été avec l'arrivée de Søstrene Green, spécialiste danois de la décoration ou encore les restaurant Rythm N'Food et B Chef. Sont aussi annoncés pour le mois de septembre 2018 l'enseigne King Jouet et pour octobre 2018 American Vintage, magasin de prêt-à-porter.

Une seconde jeunesse

"L'espace du palais est idéalement situé en centre-ville près de lieux touristiques et a l'avantage de son grand parking de 1400 places, insiste Florian Canit, responsable de projet chez Redevco. Il faut désormais recréer l'intérêt des Rouennais pour le lieu." Et c'est tout l'objet des travaux actuels qui doivent s'achever à la fin du mois de septembre 2018. L'intérieur est refait avec des matériaux plus nobles, sols brillants, faux plafonds en bois… "Nous allons aussi théâtraliser les entrées et installer une signalétique forte pour que les Rouennais sentent bien le renouveau du lieu", précise Florian Canit.

Aucun objectif n'a été fixé en termes de fréquentation par Redevco. "Nous serons contents quand nous aurons rempli tout notre espace commercial", indique le responsable. Un moment très attendu par le gérant de Franprix, installé depuis cinq ans et qui avait pris le pari de la relance pour l'Espace du palais. "Ça a été plus long que prévu… Cette fois, on y croit".