Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole remporte enfin sa première victoire face à Sannois Saint-Gratien

Après deux matchs nuls et une défaite, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ont remporté leur première victoire de la saison sur le terrain Robert Diochon pour le compte de la 4ème journée de National 1. Score final 1-0.

Si les vingt premières minutes ont été très laborieuses avec une perte de balle de Richard Samnick qui provoque un 1 contre 1 bien arrêté par Louis Souchaud, les locaux vont avoir un temps fort quelques minutes plus tard bien conclu par un premier but sur un centre de la gauche bien remisé de la tête par Steve Shamal et Lucas Daury qui ajuste parfaitement le cadre pour le 1-0 à la 30ème minute de jeu.

Si les Rouges et Jaunes se procurent plusieurs occasions chaudes en 2ème mi-temps, ils ne parviendront pas à faire le break et friseront la correctionnelle en fin de match sur un cafouillage dans la surface mais Louis Souchaud parviendra à garder sa cage inviolée et remporter les trois points de la victoire.

Avec cette victoire, Quevilly Rouen Métropole remonte à la 9ème place du classement avant un déplacement à Marignane Gignac vendredi 31 aout 2018.

Manu Da Costa: " c'est une victoire qui fait du bien, on la frôlé lors des premiers matchs. Aujourd'hui ça a été difficile mais on est allé chercher ce qu'on voulait et on est très heureux ce soir. Quand on a la qualité de pied de Lucas Daury, évidement c'est très dangereux pour l'adversaire, il monte en puissance de match en match, il est en confiance, à lui de continuer comme ça. Jules Mendy a fait une petite commotion cérébrale, il y a un protocole qui se met en place, il a repris un peu ses esprits mais on va être très vigilants sur les jours qui arrivent. Je suis en contact très avancé avec deux garçons pour le poste de latéral droit David Alcibiade et Raphaël Diarra, j'ai la volonté de renforcer à ce poste là."

