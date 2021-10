Le-Havre. À 14, 16 et 17 ans, ils cambriolent le Quick de Gonfreville-l'Orcher

Il aura fallu à peine six jours à la police pour mettre la main sur les trois personnes qui ont cambriolé le Quick de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), samedi 18 août 2018. Ce sont les relevés d'empreinte et les vidéos surveillance qui ont permis d'identifier les trois suspects, tous très jeunes, 14, 16 et 17 ans.

Le premier jeune homme est identifié grâce à ses empreintes retrouvées dans le vestiaire du restaurant, dégradé lors du cambriolage. Il est né en novembre 2000, et Havrais et connu des services de police, rapporte une source policière.

En garde à vue, il reconnaît les faits mais les vidéos de la caméra de surveillance indiquent qu'il était accompagné de deux personnes.

Il s'agit de deux jeunes filles, nées en août 2002 et novembre 2003.

Un cambriolage, une tentative et des vols à la roulette

Au Quick, les trois jeunes ont dérobé deux ordinateurs portables, des disques durs, le tiroir-caisse.

Ils se sont ensuite rendus au Flunch de Montivilliers mais ne sont pas parvenus à ouvrir la porte. Leur virée continue sur le parking d'Auchan où ils fracturent des voitures pour y voler de la monnaie et des chargeurs de téléphone.

Ils ont tous reconnu les faits.

Les adolescents seront convoqués devant le juge pour enfants le lundi 8 octobre 2018.