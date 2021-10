Alençon. [RENCONTRE] : "Le Bossu", avant la fin des vacances à Alençon

Chaque fin de mois d'août, un spectacle en plein air est présenté à Alençon (Orne). En 2018, entre intrigue, scènes romantiques, costumes et combats à l'épée, c'est " Le Bossu ", d'après le roman de Paul Féval. Il marque la dixième année de ces représentations estivales, après "Isabelle la dentelle", "Fanfan et la dentelle des reines", "Au temps de Thérèse", "D'Artagnan et le secret des dentelles". Rencontre avec Pierre Tisseyre, metteur en Scène et comédien :

"Le Bossu", c'est une histoire de vengeance dans les années 1800. Au cinéma, le rôle a été tenu par Jean Marais, Jean Piat, Jacques Dufilho, Daniel Auteuil…

Spectacle de cape et d'épée. - Pierre Tisseyre.

" Le Bossu" est un spectacle en costume d'époque et avec des combats à l'épée. Pierre Tisseyre :

"Le Bossu" à Alençon, c'est un spectacle déjà interprété en 2017 par une troupe d'une vingtaine de comédiens, qui répète depuis des semaines :

Représentations du "Bossu", Cour Carrée de la dentelle à Alençon : du mardi 28 au vendredi 31 août 2018, chaque soir à 21h30.

Le Bossu, d'après Paul Fével. - Eric Mas

500 places sont disponibles en tribune chaque soir, représentation dans l'auditorium en cas de pluie :

Le Bossu, à Alençon. 6€. Réservation : à l'office de tourisme (02 33 80 66 33) ou sur le site de réservation alenconbillet.com. Billets en vente sur place chaque soir dans la limite des places disponibles.