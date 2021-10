Alençon. À Alençon, un opéra pas comme les autres

Qui dit théâtre, dit Molière. Il s'agit en fait du Fameux Molière : un opéra écrit spécialement pour l'école Molière, implantée dans le quartier de Perseigne à Alençon (Orne).

Autre particularité, les élèves iront la jouer sur la scène du théâtre d'Alençon, le vendredi 17 mai 2019 à 19h. Enseignants et parents y participent aussi, dont certains ne sont pas francophones. Tout au long de l'année scolaire, ils ont été accompagnés pour apprendre les chansons par l'association Accueil et Promotion des Étrangers, une partie du temps à l'école et lors des répétitions parents-enfants. La dernière s'est déroulée à la Maison des familles de l'UDAF.