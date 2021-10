SM Caen : Du mieux mais encore trop de fébrilité...

Comme ils avaient su le faire après leur victoire à Lyon, les Malherbistes devront effacer au plus vite le méchant goût de défaite procuré par ce match nul concédé à la dernière seconde samedi soir face à Evian. Plus convaincants dans le jeu, les « rouge et bleu » ont payé un vrai manque de réalisme. Le temps n'est cependant pas à l'amertume avec la réception d'Auxerre dès mercredi. Retrouvez l'analyse de cette 24e journée par Maxenge Gorreguès et Sylvain Letouzé ainsi que les réactions de Franck Dumas et Jérémy Sorbon...