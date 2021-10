Hérouville-Saint-Clair. Calvados : les "poulets" enquêtent sur un vol de plus de 200 volailles

Des pintades, des oies, des poules, des canards et des poulets étaient absents dans la ferme Beauregard ce matin, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) selon nos confrères de La Manche Libre. En effet plus de 200 volailles, dont 80 poules, ont été dérobées dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 août 2018. Le préjudice financier est estimé à 3000€ en comptant la valeur marchande des volailles mais aussi les poteaux qui ont été tordus et la barrière arrachée. Éléments qui prouvent une entrée avec effraction.

Les faits ne sont malheureusement pas nouveaux pour la propriétaire des lieux : "l'an passé, on s'était fait voler des animaux aussi. Mais il y a 15 jours, c'était la maison qui a été visitée". Une plainte a été déposée auprès de la police et la ferme attend le retour de l'assurance pour obtenir réparation des dégâts occasionnés. "Un élevage comme celui-là, c'est quatre mois de travail. On fait de l'élevage traditionnel au grain", explique les responsables encore sous le choc.

Les "poulets enquêtent"

La police du Calvados s'est fendue d'un trait d'humour sur Twitter avec le message suivant : "200 poules label rouge élevées en plein air ont été dérobées en fin de semaine dernière à Hérouville-Saint-Clair. Les "poulets" enquêtent".