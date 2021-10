Argentan. L'engouement du foot féminin dans l'Orne

Le football féminin connaît un réel essor, même si les Bleuettes, autrement dit les footballeuses de moins de 20 ans, se sont inclinées 1 but à 0 lundi soir 20 août 2018 face à l'Espagne, et n'ont pas atteint la finale de leur coupe du monde. Cet essor est notamment dû à la diffusion télévisée du foot féminin sur C8 et sur Eurosport. La seconde étoile sur le maillot des garçons n'y est pas non plus pour rien. Autant d'éléments qui incitent les féminines à se mettre au football. Le phénomène devrait encore s'amplifier l'an prochain avec la coupe du Monde des "grandes", qui sera disputée en France.

Exemple de cet engouement à Argentan (Orne), où une section féminine a vu le jour en 2016. Taly Gressant est la responsable de cette section "féminine" au FCA, mais elle est aussi référente à la Ligue de football de Normandie :

Taly Gresant Impossible de lire le son.

Chez les très jeunes à partir de quatre ans, on veut ressembler à Mbappé. L'engouement est également présent chez les ados filles. La reprise de l'entraînement des adultes, c'était dimanche 19 août 2018. Après deux saisons, la section féminine de l'Argentan FC a le vent en poupe :

Taly Gresant Impossible de lire le son.

Pour remobiliser les troupes après les vacances, le FCA a pu compter sur la présence de joueuses expérimentées :