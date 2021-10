Hors Normandie. Job de rêve : Devenez gardien de chats sur une île paradisiaque

Direction la Grèce pour ce job de rêve. Plus précisément, à Syros, une petite île dans le Sud-Est où vous vivrez gratuitement dans une petite maison. En échange ? Il faudra caresser et jouer avec les 55 chats du voisinage à hauteur de 4 heures par jour. Après un mois d'essai en tant que volontaire logé au mois d'octobre prochain, l'heureux élu recevra un salaire d'environ 600 euros à partir de novembre.

Et cette annonce est vraie ! L'offre a été publiée par une Britannique de 51 ans, Joan Bowell, sur son compte Facebook. Selon le couple de recruteurs, plus de 3 000 candidatures sont déjà arrivées en Grèce. Alors si vous êtes prêt a tout quitter pour une telle expérience, n'attendez plus. Foncez et Bon voyage !