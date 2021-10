Un coureur cycliste amateur a été grièvement blessé lors d'une chute, au premier tour d'une course organisée lors de la fête communale de Rânes, entre Argentan et La Ferté-Macé (Orne), mercredi 15 août 2018 en début d'après-midi. Six coureurs ont chuté. L'un d'eux, âgé de 37 ans, membre du club Alençon-Damigny, a dû être transféré au CHU de Caen.

A LIRE AUSSI.

Calvados : un cycliste grièvement blessé après une chute