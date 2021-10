Rouen. Hockey-sur-glace : une première semaine d'entraînement "très positive"

C'est à l'issue d'un match d'entraînement concluant cette première grosse semaine de préparation que l'entraîneur des Dragons de Rouen, Fabrice Lhenry, a fait le bilan avant les premiers matchs amicaux en Suisse, mercredi 15 et jeudi 16 août, face à Lausanne et Genève.

"Il y a eu de très bonnes choses cette semaine, note le coach. Les joueurs sont arrivés en forme, beaucoup avaient déjà patiné, ce qui a facilité les débuts. Il y a déjà une bonne intensité, cette première semaine est très positive".

"Encore beaucoup de choses à travailler"

Devant une petite centaine de supporters venus voir la nouvelle formation rouennaise, les joueurs ont donc disputé un match d'entraînement de trois fois 15 minutes de jeu entre les noirs et les blancs (les Noirs se sont imposés 5-1). C'était l'occasion de découvrir les cinq nouvelles recrues du club et de revoir ceux qui ont remporté le 15ème titre de champion de France l'année passée.

L'occasion pour l'entraîneur surtout de faire les premiers réglages : "Cette première semaine de préparation a été très dure physiquement donc on a voulu faire jouer les joueurs trois fois quinze minutes pour les faire travailler tout en s'amusant.

L'effectif est prometteur même s'il y a "encore beaucoup de choses à travailler" : "On a vu des bonnes choses mais en zone défensive, on n'était pas tous sur la même longueur d'onde. On a survolé cela cette semaine et on a vu tous les schémas tactiques mais il reste beaucoup de choses à voir c'est pour cela qu'on fait une préparation et ce petit match pour savoir si les lignes peuvent jouer ensemble. Il nous reste deux jours d'entraînement avant notre premier vrai match amical. En Suisse, les matchs seront de haut niveau donc il faudra être meilleur en zone défensive."

Rendez-vous donc mercredi 15 août !

