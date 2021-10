Agon-Coutainville. Comptage des pêcheurs à pied en Normandie pendant les grandes marées

Une nouvelle période de grandes marées a débuté ce samedi 11 août 2018, elle va se prolonger jusqu'au mercredi 15 août 2018 avec des coefficients au plus fort de 109.

Le littoral de la Manche : le spot pour la pêche à pied

Sur l'estran les pêcheurs à pied seront légion, c'est d'ailleurs dans le littoral de la Manche que l'on compte le plus de pêcheurs à pied selon le réseau national pour une pêche à pied durable avec plus de 8000 personnes recensées l'année passée.

Cette année, un nouveau comptage est mené lors de ces grandes marées, sur l'ensemble des côtes françaises.

Dans la Manche des bénévoles compteront donc les pêcheurs à pied dimanche 12 août 2018, il s'agit d'évaluer les pics de fréquentation sur les sites de pêche, des informations précieuses aussi pour les communes,

selon Florian Bargat chargé de mission littoral au sein de l'association Avril.

La pêche à pied qui est également réglementée, selon les espèces et les lieux, et les bons gestes pour une pêche durable, infos et conseils à retrouver sur le site de l'A2P2R.