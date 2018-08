Magasins de cannabidiol saisis : témoignage d'un gérant havrais

Tendance Ouest a écrit :

Mort de l'acteur normand Étienne Chicot

Étienne Chicot est mort à Paris dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 août 2018. Il était âgé de 69 ans. Le comédien et acteur était né à Fécamp (Seine-Maritime) le 5 mai 1949. Une partie de sa famille vit toujours dans la cité des Terre-Neuvas. Étienne Chicot a joué plus de 80 personnages durant sa carrière. On se souvient de lui, notamment, dans "Starmania", "La guerre des polices", "Louis la Brocante" ou encore "Da Vinci Code".

