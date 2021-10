Merville-Franceville-Plage. Le dernier clip de Marc Lavoine tourné sur une plage de Normandie

Après avoir participé aux rencontres VIP de Tendance Ouest à Caen le lundi 28 mai 2018, en compagnie de Marvin Dupré, Marc Lavoine aime décidément venir en Normandie. Alors que son nouvel album, "Je reviens à toi", est sorti en mai 2018, il a profité du cadre idyllique des côtes normandes pour tourner son nouveau clip à Merville-Franceville (Calvados).

Dans le clip de "Comme je t'aime", on le voit seul sur la plage, les yeux dans l'eau comme aurait pu le chanter Roch Voisine, avec son chien sur la plage de Merville-Franceville. Le sable et les dunes offrent un très beau cadre pour de bien belles images.

Marc Lavoine - Comme je t'aime https://t.co/rm1pl0sCEW via @YouTube tourné il y a 6 semaines sur la plage de @MervilleFrPlage @NCPA_Normandie .

Merci @LavoineOfficiel pour cette très jolie chanson et pour ce clip qui l'est tout autant.