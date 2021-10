Saint-Lô. Manche : Philippe Bas contre les ninjas ?

Philippe Bas neutralisant chez lui trois ninjas, venus l'empêcher de continuer son travail au sein de la commission d'enquête du Sénat ? C'est ce qu'imagine le site parodique "Le Gorafi" dans un article publié jeudi 2 août 2018. L'auteur pense le sénateur de la Manche encore plus fort que Chuck Norris en arts martiaux.

Il ne fallait pas le déranger pendant son petit-dej

Dérangé alors qu'il prenait son petit-déjeuner, Philippe Bas aurait jeté son café brûlant au visage d'un Ninja avant de faire des "mouvements de boxe française et de savate" et aurait neutralisé le quatrième ninja en actionnant la machine à laver et "en enclenchant le programme lavage à 90°" dans laquelle il se trouvait.

Encore une fiction plus que loufoque du Gorafi qui imagine le sénateur normand, ancien président du Conseil départemental de la Manche, maître des arts martiaux. Il aurait même dressé son chat "Sénat" à repérer les intrus !