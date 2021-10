Cherbourg : les féministes veulent interpeller sur les inégalités salariales

Les initiatives se multiplient dans le cadre de la campagne des élections présidentielle. Aujourd'hui, samedi 11 février, les militantes d'Osez le Féminisme ont justement décidé de manifester sur le marché de Cherbourg.

Elles veulent interpeller le grand public et les élus sur les inégalités salariales entre hommes et femmes. Et pour ça, elles ne manquent d'idées et comptent surfer sur la fin des soldes pour en parler...

Bonus AUDIO / Les explications d'Yvanne Keraudren, représentante d'Osez le Féminisme dans la Manche.