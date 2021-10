Cherbourg. RN13 : le tronçon Cherbourg/Valognes finalement réduit à 90 km/h

C'est l'un des axes routiers de Normandie qui revient régulièrement à la une : la Nationale 13, et plus précisément le tronçon entre Valognes et Cherbourg, au nord de la Manche.

Des maisons bordent cette route, aujourd'hui limitée à 110 km/h. Depuis des années, leurs occupants réclament des aménagements pour pouvoir s'insérer et sortir de la RN13 en toute sécurité. Les premiers travaux sont lancés, mais ils vont s'étaler... jusqu'en 2023.

"Une perte limitée à 58 secondes"

Le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabathé, a donc choisi de mettre en place une réduction de vitesse temporaire à cet endroit. A partir du mois de novembre 2018, le tronçon de huit kilomètres entre Valognes et Cherboug sera limité à 90 km/h, au lieu de 110, dans les deux sens de circulation. Selon le préfet, la perte de temps sera limitée à 58 secondes.

Les 70 km/h abandonnés

Le projet de créer plusieurs tronçons successifs à 70 km/h ne s'est finalement pas montré concluant dans les études commandées par la préfecture. "On m'a mathématiquement démontré qu'il valait mieux un seul tronçon à une vitesse stable plutôt que plusieurs tronçons avec des vitesses modulées", explique Jean-Marc Sabathé.

Pour faire respecter la nouvelle limitation à 90 km/h, un programme de radars fixes et mobiles sera mis en place.

