Caen. [Carte] Les vide-greniers et brocantes en Normandie ce week-end

Des brocantes, foires à tout et vide-greniers sont organisés un peu partout en Normandie tout l'été. L'occasion de chiner de nombreuses choses, allant des vieilles consoles de jeu vidéo aux bonnes vieilles armoires normandes. Retrouvez une sélection de vide-greniers en Normandie pour ce week-end du samedi 28 et du dimanche 29 juillet 2018. À chaque journée, sa couleur dans cette carte interactive. Le bleu turquoise pour le samedi et le violet pour le dimanche:

