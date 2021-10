Mosimann était l'un de nos invités au Tendance Live de Granville en 2018. Après vous avoir fait danser sur "Never let you go", venez écouter son amour pour la Californie avec "Cali". Son clip nous emmène 60 ans en arrière, avec la revisite de certaines pochettes d'albums d'époque.

Un titre que vous pouvez acheter ou écouter ici.