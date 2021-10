Omar Sy jouera Arsène Lupin pour Netflix

Netflix préparerait une nouvelle série française avec l'acteur préféré des Français, Omar Sy. C'est à travers un échange amusant que les internautes ont pu apprendre l'existence de ce projet qui tournera autour du personnage d'Arsène Lupin.

L'acteur d'"Intouchables" va donc incarner le gentleman cambrioleur pour le géant du streaming américain. Pour le moment, aucune autre information n'a été annoncée.

Omar Sy succédera à Romain Duris qui avait déjà interprété le personnage de fiction créé par Maurice Leblanc dans le film de Jean-Paul Salomé en 2004. L'histoire du cambrioleur avait également fait l'objet de plusieurs séries télévisées dont la dernière, "Les Nouveaux Exploits d'Arsène Lupin" a été diffusée de 1995 à 1996 sur France 3. Pour le moment le scénario de cette nouvelle série Netflix est encore tenu secret.

Netflix continue de s'installer sur le sol français. Après "Marseille" et outre "Arsène Lupin", deux autres projets sont actuellement en développment : "Osmosis", une série de science-fiction, et "Génération Q", une sorte de comédie romantique façonnée par la réalisatrice de "Connasse" avec Zita Hanrot et Sabrina Ouazani dans les rôles principaux.

En attendant, les fans d'Omar Sy pourront retrouver l'acteur français dans "Belleville Cop", la prochaine comédie de Rachid Bouchareb prévue pour le 17 octobre en salles.

