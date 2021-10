Barneville-Carteret. Du spectacle à Barneville-Carteret pour le Tour de France à la voile

"C'est impossible d'envisager un Tour sans passer en Normandie" assure Jean-Baptiste Durier, le directeur du Tour de France à la voile, alors que débute l'acte 3 de la compétition à Barneville-Carteret (Manche). Après Dieppe (Seine-Maritime), lundi et mardi, l'événement - qui implique 450 personnes - a pris ses quartiers pour deux jours dans le port du Cotentin, jeudi 12 juillet 2018.

Vendredi 13 juillet, des stades nautiques seront organisés tout près de la côte. - Morgan Bove

26 équipages en compétition

26 équipages sont en compétition, et naviguent sur des Diam24, des bateaux de 7,25 m. "Tout le monde a le même bateau, ce sont les hommes qui font la différence" souligne le patron du Tour. L'acte barnevillais est composé d'une journée de raid côtier, jeudi 12 juillet 2018, où vitesse et stratégie sont les clés.

La flotte est composée de 26 équipages. - Jean-Marie Liot - ASO

À voir depuis les côtes

Vendredi 13 juillet, place aux stades nautiques, un enchaînement de régates d'une quinzaine de minutes tout près des côtes. "C'est un spectacle rare, car souvent la voile c'est plutôt loin des yeux, loin du cœur" sourit Jean-Baptiste Durier. Les bateaux seront en effet visibles depuis le boulevard maritime de Barneville, et la course commentée en direct.

Jean-Baptiste Durier, directeur du Tour de France à la Voile Impossible de lire le son.

Pour ce premier jour à Barneville, les bâteaux ont pris part à un raid côtier au large, vers Jersey. - Célia Caradec

Un littoral idéal

"Le littoral normand est idéal car il possède des spécificités, en particulier le courant, qui pose beaucoup de problèmes aux équipages" poursuit le directeur le patron du Tour. Avec beaucoup de soleil et un vent continu, la météo normande est plutôt idéale pour la course. Parmi les skippers engagés, en équipage, on retrouve notamment Bernard Stamm ou le jeune Basile Bourgnon (16 ans), fils du navigateur Laurent Bourgnon.

Jean-Baptiste Durier, directeur du Tour Voile Impossible de lire le son.

Jean-Baptiste Durier est aux commandes du Tour de France à la voile, qui existe depuis plus de 40 ans. - Célia Caradec

Barneville-Carteret, boulevard maritime. Gratuit. Animations des sponsors et restauration rapide sur place. Vendredi 13, mise à l'eau à partir de 9h, départ des courses à 11h, finale à 17h30.