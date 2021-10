Pour se rendre en discothèque 5 copains volent 3 voitures

5 jeunes, dont deux mineurs volent 3 voitures pour aller en boîte de nuit ! les faits se sont déroulés mercredi soir, la petite bande, a volé une première voiture à St-Lô, qu’elle a abandonné, totalement saccagée, à Picauville, avant d’en voler deux autres ! Repérés à Cherbourg, une course poursuite s’est engagée entre les jeunes et la police. Un premier équipage a été intercepté et placé en garde à vue. La seconde voiture sera retrouvée calcinée à Coutances. Les 5 copains étaient tous alcoolisés ! Un périple mouvementé qui se terminera devant la justice pour l’ensemble des jeunes.