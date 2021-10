Caen. Caen : la navette aux couleurs de Star Wars

Depuis le mercredi 10 janvier 2018, une navette gratuite se promène dans les rues du centre-ville de Caen (Calvados). Cet été, la navette est habillée aux couleurs de Star Wars, en lien avec le thème de la foire de Caen 2018 : l'espace.

La navette du centre-ville

Twisto est un partenaire régulier de Caen et sa communauté urbaine. La navette gratuite du centre-ville est un petit bus qui fait le tour du centre de Caen (du Parc des expositions aux Rives de l'Orne, en passant par l'hôtel de ville et le château) et s'arrête quand vous lui faites signe. Elle représente un emblème pour les événements de la ville, une seule est déguisée, les deux autres sont rouges. Vous l'avez sûrement déjà vu en rose, aux couleurs de la Rochambelle ou en jaune et noir pour Beauregard.

Cet été, la navette se pare d'un visuel de l'espace : un bleu foncé avec les personnages de Star Wars. C'est la foire de Caen (du jeudi 21 au dimanche 30 septembre 2018) qui est mise à l'honneur avec son thème de l'espace. Ce petit bus permet aux citoyens d'accéder aux événements et d'offrir une visibilité de l'événement. Chaque partenariat est négocié selon les festivités. Ainsi, l'habillage est régulièrement renouvelé pour se faire remarquer.

Twisto et Star Wars : une nouvelle amitié qui commence

L'association 501st Legion est partenaire de Caen Event. Dark Vador, Chewbacca, Jawa, stroomtroopers et gardes impériaux étaient présents pour le nouvel habillage de la navette. Les personnages seront aussi présents tous les jours dans la foire de Caen. Un espace est dédié aux véhicules Star Wars à taille réelle, comme ceux utilisés dans les films. L'association est la seule reconnue par Lucasfilm. En France, ils sont 260 membres, contre 13 000 dans le monde. Leur rôle est de s'occuper de la promotion des produits Star Wars, explique le président caennais de l'association, Arnaud Miralles.

De gauche à droite, Arnaud Miralles (président de l'association 501st Legion), Joël Bruneau (maire de Caen) et Laetitia Crinon (directrice marketing et commerciale de Keolis) avec l'équipe de Star Wars. - CS