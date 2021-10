Tartuffe est au Théâtre de Caen

L’occasion de voir l’une des pièces les plus connue du célèbre dramaturge français. Mise en scène par Eric Lacascade, ancien directeur du Centre Dramatique Nationale de Caen, la pièce sera jouée comme à l’époque de Molière, par une troupe de théâtre unie.



À côté, le cinéma

En parallèle, le cinéma Lux vous propose de découvrir ou de redécouvrir, mercredi 29 février à 19h, "Molière", le film d’Ariane Mnouchkine de 1978, retraçant sa vie, ses grandes oeuvres et sa mort sur scène, lors de la représentation du "Malade Imaginaire" en 1673.

Ces spectacles vous sont proposés dans le cadre du cycle Molière du Théâtre de Caen.



Pratique. Au Théâtre de Caen, les 7, 8, 9 et 10 février à 20h (8 à 25 €). Infos et réservations au 02 31 30 48 00 et sur www.theatre.caen.fr.