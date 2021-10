Bolbec. Inondations à Bolbec : 47 interventions des pompiers

De violents orages se sont abattus sur la Seine-Maritime et l'Eure mardi 3 juillet 2018 au soir. Les pompiers sont intervenus 47 fois pour des inondations dans le secteur de Bolbec, essentiellement dans des habitations et des commerces. Ces inondations ont aussi touché Pont-Audemer dans l'Eure où un immeuble en travaux a pris l'eau. Sept appartements sont concernés et neuf personnes vont être relogées.