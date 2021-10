Hors Normandie. La nouvelle fragrance d'Ariana Grande sera lancée cet automne

Décrit comme "une création joyeuse, née de l'optimisme et de l'espoir", le parfum s'ouvre sur des notes de fleurs de lavande, de poire et de bergamote, sur un cœur de crème de coco, de praline et de vanillier. La base comporte des muscs sensuels et de crémeuses notes boisées à la douce finition.

La concoction se présente dans un flacon bleu prenant la forme d'un nuage. Si cette nouveauté connaît la même destinée que le précédent parfum de la chanteuse, les adeptes se heurteront rapidement à la rupture de stock.

Cloud sera disponible à l'automne

L'artiste s'est lancée en parfumerie en septembre 2015 avec "Ari by Ariana Grande", dont les ventes ont rapporté un impressionnant total de 150$ millions en deux ans. Alimenté par un partenariat au long cours avec Luxe Brands, son portfolio comporte aussi le doux et fruité "Moonlight", ainsi que "Sweet Like Candy", une combinaison sucrée de baies, de vanille, de marshmallow et de bois précieux. En 2016, la chanteuse s'était associée à son frère Frankie pour lancer un parfum unisexe appelé "Frankie by Ariana Grande".

"Chacun des parfums d'Ariana surpasse nos attentes en bousculant la trajectoire habituelle des parfums de célébrités", explique Joel Ronkin, PDG de LUXE Brands. "Cela témoigne réellement de son aptitude à créer du lien avec les fans et de son envie de leur livrer une fragrance de qualité supérieure".

Cloud sera disponible à l'automne chez Ulta Beauty aux États-Unis et chez Shoppers Drug Mart au Canada, ainsi que sur ArianaGrande.com.