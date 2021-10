Bayeux. Les Médiévales 2018 : Bayeux revêt son costume d'époque

Du 5 au 8 juillet 2018, les Médiévales de Bayeux vous invitent à partir sur les routes de l'Histoire.



Depuis plus de trente ans, les Médiévales de Bayeux investissent la cité médiévale normande chaque premier week-end de juillet.

Cette année, les Médiévales mettent en lumière le commerce au Moyen-Âge et toutes les possibilités qui ont été offertes par l'ouverture de nouvelles routes commerciales comme la célèbre route de la soie, reliant l'Asie à l'Europe, et le développement des voies maritimes. Un bateau prendra d'ailleurs place dans la ville. Et parce que le commerce c'est avant tout la monnaie, un frappeur battra la pièce parmi les artisans toujours très nombreux à animer le marché médiéval autour de la cathédrale.

Rendez-vous du 5 au 8 juillet 2018 pour profiter de cet événement incontournable !

Adeline Flambart, responsable des actions culturelles à la Mairie de Bayeux :

Un programme copieux. De quoi festoyer pleinement !

Découvrez le programme complet en le téléchargent ICI : lesmedievales.bayeux.fr/Programme

Et téléchargez aussi le plan de la ville en cliquant Là : lesmedievales.bayeux.fr/Plan