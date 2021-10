Du handball, du cross, du football ou encore du badminton, retrouvez les Tops et Flops de la semaine conconctés par la rédaction de l'émission Tendance Sports.

Partie 1 : Les Tops et Flops Manche et Orne avec notamment Sébastien Limongi qui revient sur la victoire de Ready Cash et Franck Nivart dans le 91e Prix d'Amérique

Partie 2 : Les Tops et Flops dans le Calvados avec entre autres Romain Droit, jeune mondevillais devenus il y a quelques jours, Vice-Champion du Monde de Baby-Foot !