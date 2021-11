Tendance Sports : Les Tops et Flops de la semaine

Les Tops et Flops dans la Manche et l'Orne : Adrien Tesson et Noémie Quesnel champions de France et Chloé Traisnel médaille d'argent en athlé, des performances au Top justement !A retrouver également les dernières infos du cyclisme avec notamment le Paris-Camembert en préparation...

Les Tops et flops dans le Calvados : au programme, du handball, avec la nouvelle victoire du Caen HB, du foot avec les fortunes diverses en CFA et CFA2, ou encore les PTT Caen en Volley féminin qui continue de suivre le rythme infernal de Coutances en N3.