Rocquancourt : GDE investit un million d'euros dans une ligne de tri

Ici meurent lave-linges, lave-vaisselle et autres fours. De l'électroménager que les professionnels de la déchetterie appellent les DEEE (déchets d'équipement électriques et électroniques). Le groupe GDE de la déchetterie de Rocquancourt a inauguré mardi 26 juin 2018 une nouvelle ligne de tri de déchet pour ces DEEE. Un investissement de 500 000 euros et surtout une petite révolution pour les ouvriers du site, qui devaient mettre en pièces manuellement les engins électroménagers.

Une production doublée

La chaîne dispose maintenant d'un défragmenteur, un outil qui permet "d'éclater" mécaniquement les carcasses d'équipements électroménagers, en récupérant les composants électroniques les plus précieux : "Nous avons doublé la production de la chaîne de triage, et réduit de beaucoup la pénibilité du travail de nos ouvriers", explique Gaylord Renard, chef de la recherche et développement du site. Une évolution en phase avec les demandes du gouvernement qui exige que la collecte des DEEE passe de 50 à 65 % à horizon 2019.