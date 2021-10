Le Mont-Saint-Michel. Manche : Hausse annoncée des tarifs des parkings du Mont-Saint-Michel

Une nouvelle grille tarifaire pour le stationnement des véhicules au Mont-Saint-Michel a été actée par le délégataire de service public Transdev et le syndicat mixe de la baie. Dès le dimanche 1er juillet 2018, la hausse atteindra les 12 euros au lieu de 11,70 pour les véhicules légers, la fin de la gratuité le soir après 19 heures, pour atteindre 4,40 euros.

Ce sont les hôteliers de la Caserne qui voient les tarifs fortement augmenter, pour un véhicule léger, le tarif augmente de quatre à 6,50 euros, et celui des bus passera de 35 à 57 euros à partir du lundi 1er avril 2019, pour ces deux derniers cas, mais des négociations vont s'ouvrir avec le syndicat mixte qui pourrait procéder à l'application de tarifs saisonniers.

Mais que les plus débrouillards se rassurent, il reste une option qui allie simplicité et petit budget : la navette Pontorson – Le Mont, proposée au départ de la gare SNCF et qui dessert aussi Beauvoir ainsi que La Caserne. Le tout pour une somme modique : 2,80 euros par trajet ! Le stationnement à Pontorson est, lui, gratuit.