Hermanville-sur-Mer. Ces ombrelles sonores révèlent les secrets de la Côte de Nacre

La "délicate" porte bien son nom : lancée vendredi 15 juin 2018, cette ballade sonore entraîne les promeneurs dans une découverte du bord de mer toute en douceur. Grâce à une ombrelle un peu particulière, ils déambulent de Lion-sur-Mer à Hermanville (Calvados) bercés par les bruits des vagues, des enfants jouant aux billes dans la cour et des soirées d'été.

Au rythme des voix, des musiques et bruitages, les visiteurs découvrent l'histoire cachée des villas Belle Époque. - Marie-Charlotte Nouvellon

Stylisés par les grapheurs caennais Tizieu et Julien Gladou, du collectif Gustave, ces parapluies magiques sont équipés d'un système de géolocalisation, qui permet de lancer les ambiances au rythme de chaque visiteur. Déambulant le long de la plage, il découvre ainsi les secrets des villas Belle Époque, fermées au public. Le développement d'un casino, le séjour d'Edith Piaf, le succès de la station balnéaire… sont contés par les habitants eux-mêmes.

Musiques, voix et ambiances

"On entend des voix très différentes, présente Pascaline Marot, auteur de la balade, qui a travaillé plus de six mois sur le projet. Il y a des enfants, des gens qui sont nés ici, d'autres qui sont arrivés tardivement. Nous avons rencontré des professionnels du patrimoine mais aussi des gens qui pensent n'avoir rien à dire de ce lieu-là et qui finalement racontent plein de choses."

Certains parlent du goût des glaces, d'autres évoquent la mémoire liée au Débarquement, d'autres encore leur souvenir d'enfance. L'objectif ? "Révéler la part invisible d'un territoire, parler de toutes les matières, les couleurs, les sons, les éléments qui font sa beauté." Pas question donc de laisser le patrimoine "figé sous une vitrine", l'envie est bien "d'habiter ce lieu-là le temps d'une balade".