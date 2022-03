paysage. Où se promener dans le Calvados ?

Du calme… pendant les vacances c'est tout ce dont on a besoin ! De juin à octobre 2018, le département du Calvados et ses nombreux partenaires organisent des escapades nature. De somptueuses balades permettront de découvrir les plus beaux sites naturels du Calvados.

Yoga, botanique et cerf-volant

En bord de mer, panoramique ou en espace naturel préservé, chacun aura le choix. Et pour cette 16e édition, le Département a vu les choses en grand : 215 animations différentes, dont 55 pour les enfants, trois festivals et manifestations, dix expositions temporaires et trois permanentes sont prévus. Ces expositions présenteront la faune, la flore mais aussi la géologie dans son ensemble.

Au programme cette année, trois nouveautés : des sorties dans l'estuaire de l'Orne tout en découvrant la prise de vues photographiques avec un cerf-volant, l'initiation à la botanique et simultanément au yoga. À découvrir aussi, les récrés artistiques, c'est-à-dire des ateliers de création artistique qui utilisent la nature comme support, destinés aux enfants.

Pratique. De juin à octobre 2018 dans le Calvados. En savoir plus sur le site internet www.calvados-tourisme.com