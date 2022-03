Saint-Lô. Vingt ans après, il se souvient du 12 juillet 1998

"Après la naissance de mes enfants, c'est probablement l'un des plus beaux jours de ma vie [...] je m'en souviens comme si c'était hier". Les premiers mots de Patrick, un Saint-Lois de 65 ans, plantent le décor de cette séquence souvenir. Lui et l'un de ses amis, étaient dans les tribunes du Stade de France pour assister au sacre de la bande à Zidane, le 12 juillet 1998.

Patrick se souvient du 12 juillet 1998 Impossible de lire le son.

Ce jour-là, lui et un ami étaient arrivés tôt sur l'avenue des champs Élysées pour pouvoir vivre pleinement cette journée historique du sport Français. Leurs deux places, précieux sésames, ils auraient pu les revendre à prix d'or !

30 000 francs le billet Impossible de lire le son.

Un match qui était l'épilogue d'une formidable aventure qui avait vu les deux Saint-Lois assister à plusieurs rencontres dont le quart de finale de la France, victorieuse aux tirs au but face à l'Italie, et le match d'ouverture entre le Brésil et l'Écosse. Vingt après, en bon passionné de football, Patrick assistera encore à plusieurs matchs de la Coupe du Monde mais cette fois ce sera depuis son canapé.