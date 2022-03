Mardi 12 juin 2018 vers 15 heures route de Dieppe à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) un bus Astuce de la ligne T2 a percuté une fillette de 11 ans. Cette dernière a été grièvement blessée.

Dans le choc, deux passagères du bus ont également été blessées : une dame de 81 ans, grièvement atteinte et une femme de 55 ans, plus légèrement touchée. Les trois victimes ont été transportées vers le CHU de Rouen. L'intervention aura mobilisé treize pompiers et cinq véhicules de secours.